Полное руководство по продвижению интернет-магазина и привлечению покупателей
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Simtech Development
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Разработка интернет-магазина с нуля

Разрабатываем eCommerce проекты любой сложности, устойчивые к высоким нагрузкам и интегрированные с системами 1C, SAP и любыми CRM
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Создайте собственный интернет-магазин мирового класса

Мы уже разработали 3500+ успешных интернет-магазинов для клиентов из 170 стран
kayamo
perfect nails company
Urban Kissed
watchstyle
pak-man
NorthSkull London
phillips66 Lubricants
puzzlesprint
craftland
mercado equipos
harvest moon
love gourmet club
polkee
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7 шагов к продающему интернет-магазину вашей мечты

Что отличает Simtech Development от других разработчиков

Экспертная поддержка

Поможем вам выбрать платформу для электронной коммерции, впечатляющую тему и дополнительные модули. Все программное обеспечение в одном месте с проактивной поддержкой

Быстрый запуск

Подключим CRM, платежные шлюзы и службы доставки. Используйте готовые модули, закажите интеграцию внешних сервисов или доработку функционала для роста бизнеса

Рекомендуемый хостинг

Команда хостинга возьмет на себя все технические вопросы. Наши решения гарантируют безопасность, стабильность, гибкость и производительность 24/7/365 согласно SLA

Почему мы рекомендуем открыть интернет-магазин на платформе CS-Cart

Адаптирована для русского рынка

Просто подключите необходимые вам сервисы и системы и начинайте зарабатывать! Свяжитесь с нами, чтобы заказать интернет-магазин

Удобная CMS

Благодаря API и программному обеспечению с открытым исходным кодом, CS-Cart легко настраивается, расширяя возможности магазина по мере роста бизнеса

Подходит для мобильной коммерции

Разработка сайта интернет-магазина на CS-Cart обеспечит адаптивность и удобство на любом устройстве. Повышенная конверсия с мобильных устройств

Оптимизирована для поисковых систем

После создания интернет-магазина у ваc будут все инструменты, необходимые для поисковой оптимизации. Быстрый рост органического трафика!

Мультиязычность

Магазин сможет сам определять местонахождение покупателя, выбирать язык, пересчитывать валюту и переключать способы доставки и оплаты

Множество витрин

Создавайте отдельные витрины для розничной и оптовой продажи или новые витрины для разных стран. Удобное управление через единую панель администратора

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Что еще вы получаете

  • Выделенный менеджер
  • Бесплатное тестирование и ревью кода
  • 100 дней гарантии

Отзывы клиентов

Диего Стефенс
Диего Стефенсmercadoequipos.cl, Чили
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Задачи качественно и в срок
Simtech Development - самые профессиональные и организованные разработчики, с которыми мы сотрудничали. Модификация функционала, интеграция сторонних сервисов, добавление контента или настройка облачного хостинга – они выполняют любые задачи качественно и в срок
Катрин Двайер
Катрин ДвайерОснователь Witchsy.com
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Абсолютно другое отношение к работе
Обычно при работе с программистами у меня было ощущение, что они не заинтересованы по-настоящему в успехе проекта. Как будто их подход заключался в предоставлении минимального объема работ за плату. Но в компании Simtech Development отношение АБСОЛЮТНО противоположное. Я с уверенностью могу сказать, что они действительно вкладываются в работу.
Ямир Палма
Ямир Палмаfalymusic.com
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Их знания в области электронной коммерции поражают
Я выбрал Simtech Development, потому что они сразу предложили несколько вариантов решения моей проблемы. Результаты проекта превзошли все ожидания. В первый же месяц работы новой платежной системы мы увеличили прием платежей кредитными картами на 150%.
Катти Поттер
Катти Поттерhotzevitamins.com
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С этим ребятами очень просто работать
Даже при наличии минимального технического задания они способны реализовать проект именно так, как вы ожидаете. Общение всегда на профессиональном уровне, с ними легко и просто! Я впечатлена всем, что уже сделано, в результате мы получили отличный продукт. Без раздумий обращусь к ним снова!
Даврон Кристиан
Даврон Кристианnorthskull.com, Великобритания
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С удовольствием работаем с Simtech Development
Мы выбрали услугу "Выделенный разработчик", так как это позволило нам тесно взаимодействовать с программистами. В результате наш большой и сложный проект был завершен в срок и на высоком уровне.
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8 800 550 8510
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[email protected]

8 800 550 8510

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