Разработка интернет-магазина с нуля
Разрабатываем eCommerce проекты любой сложности, устойчивые к высоким нагрузкам и интегрированные с системами 1C, SAP и любыми CRM
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Мы уже разработали 3500+ успешных интернет-магазинов для клиентов из 170 стран
7 шагов к продающему интернет-магазину вашей мечты
Что отличает Simtech Development от других разработчиков
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Абсолютно другое отношение к работе Обычно при работе с программистами у меня было ощущение, что они не заинтересованы по-настоящему в успехе проекта. Как будто их подход заключался в предоставлении минимального объема работ за плату. Но в компании Simtech Development отношение АБСОЛЮТНО противоположное. Я с уверенностью могу сказать, что они действительно вкладываются в работу.
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С удовольствием работаем с Simtech Development Мы выбрали услугу "Выделенный разработчик", так как это позволило нам тесно взаимодействовать с программистами. В результате наш большой и сложный проект был завершен в срок и на высоком уровне.