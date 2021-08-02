Абсолютно другое отношение к работе Обычно при работе с программистами у меня было ощущение, что они не заинтересованы по-настоящему в успехе проекта. Как будто их подход заключался в предоставлении минимального объема работ за плату. Но в компании Simtech Development отношение АБСОЛЮТНО противоположное. Я с уверенностью могу сказать, что они действительно вкладываются в работу.