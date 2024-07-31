Веб-разработка, мобильные и инфраструктурные решения, дизайн, тестирование и системная интеграция для B2B, B2C и D2C. Международный опыт, аналитический подход, 1000+ довольных клиентов
Мы создаем цифровые каналы продаж для корпораций, финансовых и торговых компаний, производственных предприятий и локального бизнеса.
Помогаем компаниям расти быстрее конкурентов за счет создания кроссплатформенных приложений и внедрения новых функциональных возможностей для конкретных отраслей и бизнес-моделей
Превращаем бизнес-идеи клиентов в подробное техническое задание и дорожную карту разработки. Вы получаете четкое представление о функционировании будущей e‑Commerce площадки
Улучшаем клиентский опыт посетителей и помогаем произвести на них впечатление, следуя последним тенденциям веб-дизайна. От главной страницы до страницы оформления заказа
Ускоряем работу e‑Commerce проектов и повышаем их производительность. Создаем индивидуальные хостинг-решения на базе серверов, оптимизированных под электронную коммерцию
Обеспечиваем устойчивое развитие бизнеса с помощью комплексных решений от технической поддержки до SEO-сопровождения проектов
Откройте весь потенциал платформы CS-Cart с рекомендованным разработчиком CS-Cart. От настройки платформы до разработки нового функционала для повышения конкурентоспособности вашего магазина.
Быстрый запуск MVP для первых продаж и заказная разработка для высоконагруженных проектов
Автоматизация бизнес-процессов и построение единой экосистемы с дилерами и корпоративными клиентами
От проверки концепции, проектирования и дизайна до внедрения сложных CRM и ERP систем
Мобильные приложения, веб-сайты с адаптивным дизайном и PWA-приложения для мобильной коммерции
Мы предлагаем гибкий выбор моделей сотрудничества, исходя из специфики вашего проекта. Свяжитесь с нашей командой, чтобы узнать больше о процессе разработки и преимуществах каждой модели сотрудничества.
01
Модель сотрудничества, при которой за вашим проектом закрепляется команда специалистов «под ключ», а задачи, требования и приоритеты проекта определяются и меняются итеративно.
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Модель, при которой перечень работ и сроки выполнения точно просчитаны и зафиксированы в спецификации. Итоговая стоимость работ фиксируется до старта проекта. Любые изменения по задачам просчитываются в рамках отдельных спецификаций.
03
Модель, при которой вы сотрудничаете с нами по избранным потребностям вашего проекта, усиливая собственную команду разработки: веб-разработка, тестирование, системная аналитика,UX/UI дизайн или DevOps.
Каждый проект уникален и его стоимость рассчитывается индивидуально. Разработка с нуля или модификация платформы, интеграция сторонних систем и сервисов, настройка и интеграция дизайна, работа по модели Fixed Price или Time & Material — все это факторы, которые необходимо учитывать при расчете стоимости разработки. Напишите нам, чтобы получить предварительную оценку проекта.
Запустить онлайн-бизнес с нуля, масштабировать проект под растущие потребности и автоматизировать рутинные процессы, организовать омниканальные продажи, чтобы покупатели могли легко переходить из офлайн-точек продаж в онлайн, или проверить бизнес-гипотезу по выходу на новые рынки — мы успешно решаем любые из этих задач и помогаем бизнесам всегда быть на шаг впереди конкурентов.
Артем Гавришин, генеральный директор Simtech Development
Разрабатываем кастомные решения на основе лучших практик глобального рынка e‑Commerce с 2005 года
Проектируем сайты любой сложности от нишевых магазинов до глобальных онлайн-гипермаркетов
Быстро создаем и увеличиваем команды разработки под требования проекта
Софи Брюннер,
основатель Urbankissed
Мариус Шимановсе,
президент Novab2b
Ямир Пальма,
генеральный директор FalyMusic
Гюнтер Виндлер,
владелец Kayamo
Эниза Паламар,
CEO The Real Luxury
Марат Габбасов,
руководитель проекта