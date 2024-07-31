Как построить дилерскую сеть с помощью кастомных IT-решений
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Simtech Development
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Разработка комплексных e‑Commerce решений

Веб-разработка, мобильные и инфраструктурные решения, дизайн, тестирование и системная интеграция для B2B, B2C и D2C. Международный опыт, аналитический подход, 1000+ довольных клиентов

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место в рейтинге разработчиков CS‑Cart
место в топ-200 IT-компаний Рейтинга Рунета-2024: программирование / настройка сайта / веб-сервиса
место в топ-100 IT-компаний Рейтинга Рунета-2023: разработка сайта электронной коммерции
Kayamo
Gourmet
Unixmo
UrbanKissed
WatchStyle
Pakman
GarageSaleIt
Perfect Nails
Mercado Equipos
Northskull
PuzzlesPrint

Разработка сложных e‑Commerce проектов

Мы создаем цифровые каналы продаж для корпораций, финансовых и торговых компаний, производственных предприятий и локального бизнеса.

Кастомная разработка

Помогаем компаниям расти быстрее конкурентов за счет создания кроссплатформенных приложений и внедрения новых функциональных возможностей для конкретных отраслей и бизнес-моделей

Проектирование архитектуры

Превращаем бизнес-идеи клиентов в подробное техническое задание и дорожную карту разработки. Вы получаете четкое представление о функционировании будущей e‑Commerce площадки

Интеграция внешних сервисов 

Автоматизируем онлайн-торговлю и обеспечиваем бесшовную интеграцию CRM и ERP-систем, платежных шлюзов, служб доставки и других сторонних систем и сервисов

UX/UI дизайн

Улучшаем клиентский опыт посетителей и помогаем произвести на них впечатление, следуя последним тенденциям веб-дизайна. От главной страницы до страницы оформления заказа

Хостинг для e‑Commerce

Ускоряем работу e‑Commerce проектов и повышаем их производительность. Создаем индивидуальные хостинг-решения на базе серверов, оптимизированных под электронную коммерцию

Сопровождение проектов 

Обеспечиваем устойчивое развитие бизнеса с помощью комплексных решений от технической поддержки до SEO-сопровождения проектов

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CS-Cart

Разработка на CS-Cart

Откройте весь потенциал платформы CS-Cart с рекомендованным разработчиком CS-Cart. От настройки платформы до разработки нового функционала для повышения конкурентоспособности вашего магазина.

Решения для e‑Commerce

Разработка интернет-магазинов

Разработка интернет-магазинов

Быстрый запуск MVP для первых продаж и заказная разработка для высоконагруженных проектов

Разработка B2B порталов

Разработка B2B порталов

Автоматизация бизнес-процессов и построение единой экосистемы с дилерами и корпоративными клиентами

Разработка маркетплейсов

Разработка маркетплейсов

От проверки концепции, проектирования и дизайна до внедрения сложных CRM и ERP систем

Мобильная разработка

Мобильная разработка

Мобильные приложения, веб-сайты с адаптивным дизайном и PWA-приложения для мобильной коммерции

Инфраструктурные решения и DevOps

Мы возьмем на себя управление вашей инфраструктурой в соответствии с соглашением об уровне обслуживания. Больше никаких забот
о серверах! Вы развиваете свой бизнес,
мы обеспечиваем доступность и отказоустойчивость вашего сайта 24/7.

Аудит производительности
Найдем узкие места в производительности и безопасности вашего проекта и поможем их устранить
Поддержка и обслуживание серверов
Доверьте поддержку серверов нашей команде. Оптимизируем по лучшими практиками екома и подключим круглосуточный мониторинг
Нагрузочное тестирование
Предоставим детальный отчет и рекомендации по обеспечению бесперебойной работы вашего e-Commerce проекта при пиковой нагрузке
DevOps
Внедряем практики DevOps и настраиваем CI/CD процессы для быстрых запусков проектов и релизов нового функционала

Технологии

Мы разрабатываем решения для электронной коммерции, используя популярные фреймворки и технологии, включая headless-разработку, разработку на Laravel, блокчейн и PWA для разработки мобильных приложений.
CS‑Cart
Multi-Vendor
Magento
OpenCart
WooCommerce
Bitrix
PHP
Node.js
Laravel
Yii2
RestAPI
GraphQL
Javascript
TypeScript
React.js
Vue.js
HTML5
CSS3
Gatsby
Next.js
Redux
Swift
Kotlin
Flutter
Objective-C
Java
PWA
ElasticSearch
MariaDB
MongoDB
MySQL
PostgreSQL
Firebase
Redis
Биткрис24
AmoCRM
ZohoCRM
RetailCRM
Salesforce
Roistat
Zabbix
Prometheus
Kubernetes
Ansible
Terraform
SaltStack
Docker
GitLab
Jenkins

Модели сотрудничества

Мы предлагаем гибкий выбор моделей сотрудничества, исходя из специфики вашего проекта. Свяжитесь с нашей командой, чтобы узнать больше о процессе разработки и преимуществах каждой модели сотрудничества.

01

Time & Material

Модель сотрудничества, при которой за вашим проектом закрепляется команда специалистов «под ключ», а задачи, требования и приоритеты проекта определяются и меняются итеративно.

02

Fixed Price

Модель, при которой перечень работ и сроки выполнения точно просчитаны и зафиксированы в спецификации. Итоговая стоимость работ фиксируется до старта проекта. Любые изменения по задачам просчитываются в рамках отдельных спецификаций.

03

Аутстафф

Модель, при которой вы сотрудничаете с нами по избранным потребностям вашего проекта, усиливая собственную команду разработки: веб-разработка, тестирование, системная аналитика,UX/UI дизайн или DevOps.

Что влияет на стоимость e‑Commerce разработки?

Каждый проект уникален и его стоимость рассчитывается индивидуально. Разработка с нуля или модификация платформы, интеграция сторонних систем и сервисов, настройка и интеграция дизайна, работа по модели Fixed Price или Time & Material — все это факторы, которые необходимо учитывать при расчете стоимости разработки. Напишите нам, чтобы получить предварительную оценку проекта.

Наличие IT-специалистов в команде заказчика

Создание проекта с нуля во фреймворке

Калькуляторы доставки

Геозависимые витрины

Маркетинговые инструменты

Наличие технического задания

Платформа в основе проекта

Отправьте запрос, чтобы получить индивидуальное предложение на разработку сайта!
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Почему нам стоит доверять?

5000+
реализованных проектов
170
стран
150+
штатных специалистов
Артем Гавришин

Запустить онлайн-бизнес с нуля, масштабировать проект под растущие потребности и автоматизировать рутинные процессы, организовать омниканальные продажи, чтобы покупатели могли легко переходить из офлайн-точек продаж в онлайн, или проверить бизнес-гипотезу по выходу на новые рынки — мы успешно решаем любые из этих задач и помогаем бизнесам всегда быть на шаг впереди конкурентов.

Артем Гавришин, генеральный директор Simtech Development

Экспертиза

Разрабатываем кастомные решения на основе лучших практик глобального рынка e‑Commerce с 2005 года

Экспертиза
Широкий стек технологий

Широкий стек технологий

Проектируем сайты любой сложности от нишевых магазинов до глобальных онлайн-гипермаркетов

Масштабируемость

Быстро создаем и увеличиваем команды разработки под требования проекта

Масштабируемость

Отзывы наших клиентов

Фантастическая группа специалистов
Прежде всего я просто чувствую себя в безопасности, так как знаю, что всегда могу положиться на Simtech Development и руководителя проекта, когда у меня возникают проблемы с моим веб-сайтом или сервером. Для кого-то, кто вроде меня не имеет ни малейшего представления о программировании или хостинге, это великолепно.
Софи Брюннер

Софи Брюннер,
основатель Urbankissed

Я очень ценю работу Simtech Development
Я очень ценю работу Simtech Development, потому что так же работаю со своими клиентами. Подводя итог, я очень счастлив и благодарен вам.
Мариус Шимановсе

Мариус Шимановсе,
президент Novab2b

Их знания в области электронной коммерции поражают
Единственная интеграция, которая работала на 100% и соответствовала ожиданиям, была интеграция Simtech Development. Эта разработка - одно из лучших решений, которые мы приняли, продажи выросли на 150% только за один месяц! За следующие 3 месяца мы продали почти 80% того, что продали за прошлый год!
Ямир Пальма

Ямир Пальма,
генеральный директор FalyMusic

Безупречный сервис по разумной цене
Команда Simtech Development всегда работает быстро и в срок. Они решили все проблемы без лишних затрат.
Гюнтер Виндлер

Гюнтер Виндлер,
владелец Kayamo

Команда работала прозрачно и гибко
Компания Simtech интегрировала на сайт новый дизайн, созданный нашими дизайнерами. Результат точно такой, как и планировалось. Команда Simtech работала прозрачно, надежно, оперативно, гибко и быстро, за что мы ей безмерно благодарны.
Eniza Palamar

Эниза Паламар,
CEO The Real Luxury

Высокий профессионализм разработчиков.
Для разработки своих сложных комплексных проектов мы выбрали выделенную команду Simtech Development. Мы ценим гибкость в подходе к изменениям в проекте, быструю коммуникацию с командой и высокий профессионализм разработчиков.
Марат Габбасов

Марат Габбасов,
руководитель проекта

Истории успеха

Маркетплейс мебели на CS-Cart за 3,5 месяца
Модификация     Системная интеграция     Хостинг
Маркетплейс мебели на CS-Cart за 3,5 месяца
Запустили магазин мебели “с нуля” с интеграцией дизайна и клиентской ERP с 20 000 товаров в каталоге.
Multi-Vendor Ultimate
PHP
jQuery
JavaScript
Smarty 3
Модификация маркетплейса для оптовой продажи товаров
Модификация     Системная интеграция     Хостинг
Модификация маркетплейса для оптовой продажи товаров
Доработали торговую B2B площадку, чтобы упростить массовую загрузку продуктов и улучшить качество обслуживания клиентов.
Multi-Vendor Standard
PHP
jQuery
JavaScript
Smarty 3
Маркетплейс украшений с кастомным дизайном 
UI/UX дизайн     Системная интеграция     Хостинг
Маркетплейс украшений с кастомным дизайном
Улучшили внешний вид ювелирного магазина и повысили отказоустойчивость и производительность сайта.
Multi-Vendor Standard
PHP
jQuery
JavaScript
Smarty 3
Настройка маркетплейса модных эко-товаров 
Настройка CMS
Настройка маркетплейса модных эко-товаров
Настроили модный маркетплейс с нуля под требования клиента для быстрого запуска проекта.
Перенос маркетплейса c платформы Magento на CS‑Cart
Миграция
Перенос маркетплейса c платформы Magento на CS‑Cart
Перенесли магазин с Magento на CS-Cart, добавили быстрый заказ и промо-блоки для удобства пользователей.
Маркетплейс мебели на CS-Cart за 3,5 месяца
Модификация   Системная интеграция   Хостинг
Маркетплейс мебели на CS-Cart за 3,5 месяца
Запустили магазин мебели “с нуля” с интеграцией дизайна и клиентской ERP с 20 000 товаров в каталоге.
Multi-Vendor Ultimate
PHP
jQuery
JavaScript
Smarty 3
Модификация маркетплейса для оптовой продажи товаров
Модификация   Системная интеграция   Хостинг
Модификация маркетплейса для оптовой продажи товаров
Доработали торговую B2B площадку, чтобы упростить массовую загрузку продуктов и улучшить качество обслуживания клиентов.
Multi-Vendor Standard
PHP
jQuery
JavaScript
Smarty 3
Маркетплейс украшений с кастомным дизайном 
UI/UX дизайн   Системная интеграция   Хостинг
Маркетплейс украшений с кастомным дизайном
Улучшили внешний вид ювелирного магазина и повысили отказоустойчивость и производительность сайта.
Multi-Vendor Standard
PHP
jQuery
JavaScript
Smarty 3
Настройка маркетплейса модных эко-товаров 
Настройка CMS
Настройка маркетплейса модных эко-товаров
Настроили модный маркетплейс с нуля под требования клиента для быстрого запуска проекта.
Перенос маркетплейса c платформы Magento на CS‑Cart
Миграция
Перенос маркетплейса c платформы Magento на CS‑Cart
Перенесли магазин с Magento на CS-Cart, добавили быстрый заказ и промо-блоки для удобства пользователей.

Этапы разработки маркетплейса

Сбор требований и бизнес‑анализ
Собираем информацию по проекту: идеи, бизнес-цели, примеры реальных продуктов и технический стек для уже запущенных проектов
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Проектирование архитектуры
Описываем требования и особенности маркетплейса и формируем список необходимых функций и модификаций, а также дорожную карту проекта